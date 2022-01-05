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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 08:47
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    • 06.01.2022 08:47
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    2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL? Memur aile yardımı nedir? Eşi çalışan ve çalışmayan için kaç lira aile yardımı verilecek?

    Memur aile yardımı nedir? 2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL? Eşi çalışan ve çalışmayan için kaç lira aile yardımı verilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan maaş artışlarının ardından Memur aile yardımı 2022 yılında kaç lira zamlandığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL?

    Memur aile yardımı nedir? Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde konuya dair son gelişmeleri araştırır oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi ve önemli açıklamalarda bulundu. Maaşlara yapılan zammın dışında 2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını da vermis oldu. Eşinin çalışıp çalışmaması, 6 yaşından küçük ya da büyük çocuğunun bulunması gibi durumlar verilen ücreti de yakından etkiliyor. Peki Eşi çalışan ve çalışmayan için kaç lira aile yardımı verilecek? İşte tüm bilgiler…

    MEMUR AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR, KAÇ TL?

    Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaş zammını açıklarken memur aile yardımı zammını da duyurdu.

    Başkan Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi.

    Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

        - 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

        - 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

        - En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

        - En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 aile yardımı ne kadar, kaç TL? Memur aile yardımı nedir? Eşi çalışan ve çalışmayan için kaç lira aile yardımı verilecek?
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