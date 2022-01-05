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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 12:11
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    • 06.01.2022 12:11
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    Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar? Alkol fiyatlarına zam geldi mi? 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesi: Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı...

    Alkol fiyatlarına zam mı geldi? Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor. Binlerce kişi tekel ve Migros'ta alkol fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesine haberimizde yer verdik. Peki Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı ne kadar oldu? Tekel ve Migros'ta güncel alkol fiyatları nasıl? İşte tam liste...

    Tekel ve Migros’ta alkol fiyatları ne kadar?

    2022 yılında alkol ve sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Vatandaşlar alkole zam geldi mi? İçki fiyatları ne kadar oldu? Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı fiyatlarına kaç TL zam geldi? soruları gündemde yer alıyor. Yeni yılda yeni alkol ve sigara fiyatları haberimizde. İşte güncel Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı, Kent, Malboro, Camel, West, HD fiyatları...

    ALKOL FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

    Alkollü içkilere yüzde 43 oranında zam geldi.

    Sigara fiyatlarına da 4 TL zam geldi. İşte güncel 2022 zamlı sigara fiyatları;

    SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23,00 TL
    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
    Parliament: 25,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
    Murattı: 23,00 TL
    Murattı Blu: 22,00 TL
    Lark: 22,00 TL
    Chesterfield: 21,50 TL
    L&M: 21,50 TL

    BAT

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

    IMPERIAL TOBACCO

    Davidoff Slims: 25,00 TL
    Davidof: 25,00 TL
    Davidof C Line Blue: 22,00 TL
    Bianca: 23,00 TL
    Polo:21,50
    West: 21,00 TL
    West Grey SL: 22,00 TL
    Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

    JTI

    Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
    Winston: Slender: 22,00 TL
    Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
    Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
    Winston: 23,00 TL
    Camel Slender: 21,50 TL
    Camel: 22,00 TL
    LD: 21,50 TL
    Monte Carlo Slender: 21,50 TL
    Monte Carlo: 21,50 TL
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    Haberler Ekonomi Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar? Alkol fiyatlarına zam geldi mi? 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesi: Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı...
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