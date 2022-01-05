Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar? Alkol fiyatlarına zam geldi mi? 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesi: Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı...

2022 yılında alkol ve sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Vatandaşlar alkole zam geldi mi? İçki fiyatları ne kadar oldu? Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı fiyatlarına kaç TL zam geldi? soruları gündemde yer alıyor. Yeni yılda yeni alkol ve sigara fiyatları haberimizde. İşte güncel Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı, Kent, Malboro, Camel, West, HD fiyatları...