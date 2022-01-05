Tekel ve Migros'ta alkol fiyatları ne kadar? Alkol fiyatlarına zam geldi mi? 2022 güncel zamlı alkol fiyat listesi: Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı...

2022 yılında alkol ve sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Vatandaşlar alkole zam geldi mi? İçki fiyatları ne kadar oldu? Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı fiyatlarına kaç TL zam geldi? soruları gündemde yer alıyor. Yeni yılda yeni alkol ve sigara fiyatları haberimizde. İşte güncel Votka, Cin, Likör, Viski, Rakı, Kent, Malboro, Camel, West, HD fiyatları...
ALKOL FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Alkollü içkilere yüzde 43 oranında zam geldi.
Sigara fiyatlarına da 4 TL zam geldi. İşte güncel 2022 zamlı sigara fiyatları;
SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Slender: 22,00 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
Winston: 23,00 TL
Camel Slender: 21,50 TL
Camel: 22,00 TL
LD: 21,50 TL
Monte Carlo Slender: 21,50 TL
Monte Carlo: 21,50 TL