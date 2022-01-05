2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte algıları kıran o tablo

Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz günlerde belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında verilecek olan asgari ücreti açıkladı. Açıklanan asgari ücret sonrası yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi. 2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti. İşte yıllara göre asgari ücret değişimi ve 2002 yılı 2022 yılı alım gücü karşılaştırması.

AK Parti'nin hükümete geldiği 2002 yılında 163 TL olan asgari ücret, her yıl kademeli olarak zamlanmaya devam etti. Asgari ücret, AK Parti döneminde en yüksek zam oranı yüzde 38 ile 2003 yılında 226'TL'ye yükseltildi.

Yıllık ortalama asgari ücretteki artışlarda en yüksek zam 2004 yılında yüzde 37,5 ile 303 TL olarak belirlendi.