2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte algıları kıran o tablo

Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz günlerde belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında verilecek olan asgari ücreti açıkladı. Açıklanan asgari ücret sonrası yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi. 2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti. İşte yıllara göre asgari ücret değişimi ve 2002 yılı 2022 yılı alım gücü karşılaştırması.
AK Parti'nin hükümete geldiği 2002 yılında 163 TL olan asgari ücret, her yıl kademeli olarak zamlanmaya devam etti. Asgari ücret, AK Parti döneminde en yüksek zam oranı yüzde 38 ile 2003 yılında 226'TL'ye yükseltildi.
Yıllık ortalama asgari ücretteki artışlarda en yüksek zam 2004 yılında yüzde 37,5 ile 303 TL olarak belirlendi.
2005 yılında yüzde 10.3 oranındaki artışla 350 TL'ye ulaşan asgari ücret, dönemin enflasyon hedefinin iki puan üzerinde artışla belirlendi.
2006 yılında ise asgari ücret, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu öne sürülürken yüzde 8.6'lık zamla 380 TL'ye yükseltildi.
2007 yılında ise en düşük zam oranı yaşandı. Yüzde 5,9 artan asgari ücret 403 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret 2008'in ilk 6 ayı için geçerli olan 435 TL'den ikinci 6 ayda ise 481 TL'ye çıkartıldı.