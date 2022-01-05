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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 17:03
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    • 05.01.2022 17:20
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    2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte algıları kıran o tablo

    AK Parti'nin hükümete geldiği 2002 yılında 163 TL olan asgari ücret, her yıl kademeli olarak zamlanmaya devam etti. 2022 yılında asgari ücret geçen yıla oranla bin 428 lira artırılıp, 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete düşük bir zam yapılacağı beklentisiyle heyecanlanan muhalefet, zam oranı yüksek olunca bu kez çeşitli yalan ve algı operasyonlarıyla alım gücünün 2002'ye göre düştüğü söylentisini yaydı. Peki gerçekler ne? 2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte yanıtı.

    Asgari ücret nereden nereye geldi

    Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz günlerde belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında verilecek olan asgari ücreti açıkladı. Açıklanan asgari ücret sonrası yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi. 2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti. İşte yıllara göre asgari ücret değişimi ve 2002 yılı 2022 yılı alım gücü karşılaştırması.

    AK Parti'nin hükümete geldiği 2002 yılında 163 TL olan asgari ücret, her yıl kademeli olarak zamlanmaya devam etti. Asgari ücret, AK Parti döneminde en yüksek zam oranı yüzde 38 ile 2003 yılında 226'TL'ye yükseltildi.

    Yıllık ortalama asgari ücretteki artışlarda en yüksek zam 2004 yılında yüzde 37,5 ile 303 TL olarak belirlendi.


    2005 yılında yüzde 10.3 oranındaki artışla 350 TL'ye ulaşan asgari ücret, dönemin enflasyon hedefinin iki puan üzerinde artışla belirlendi.

    2006 yılında ise asgari ücret, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu öne sürülürken yüzde 8.6'lık zamla 380 TL'ye yükseltildi.

    2007 yılında ise en düşük zam oranı yaşandı. Yüzde 5,9 artan asgari ücret 403 TL olarak belirlendi.

    Asgari ücret 2008'in ilk 6 ayı için geçerli olan 435 TL'den ikinci 6 ayda ise 481 TL'ye çıkartıldı.

        2009 yılının ilk 6 ayında yüzde 4,3 zamlanan asgari ücret, ikinci 6 ayda ise yüzde 4,1 tutarında artarak 523 TL'ye ulaştı.

        2010 yılının ilk 6 aylık sürecinde yüzde 5,2 oranında artan asgari ücret, ikinci 6 ayda ise yüzde 4,3 oranında artış göstererek 546 TL'ye yükseltildi.

        2011 yılında oy çokluğuyla belirlenen asgari ücret yılın ilk yarısında yüzde 4,7 ikinci yarısından itibaren ise yüzde 5,1 artırılarak 629 TL olarak belirlendi

        2012'de brüt tutarı 886,50 TL olan asgari ücretin net tutarı ise 701 TL olarak açıklandı.

        2013 yılında ise maaşlara yüzde 4,4 oranında yapılan zammın ardından ücret 773 TL olarak belirlendi.

        2014 yılının ilk yarısında yüzde 5 oranında yapılan zam, ikinci yarısında ise yüzde 6 oranındaki artışla 846 TL'ye yükseltildi.

        2015 yılında oy çokluğuyla belirlenen ücrete göre geçen yıla oranla yılın ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için de yüzde 6 oranında bir artış yapıldı ve ücret 949 TL olarak belirtildi.

        2016 yılında ilk defa dört basamaklı tutarlara ulaşan asgari ücret bin 300 TL olarak belirlendi.

            2017 yılında dördüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yıl içerisinde maaşın brüt bin 777 lira 50 kuruş, net ise bin 404 TL olduğunu açıkladı.

            2018 yılında yüzde 14,4'lük artışla belirlenen ücret, net tutarla bin 603 TL'ye yükseltildi.

            2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 26,05 oranında artan asgari ücretin, yıl içerisinde 2020 TL olduğu belirtildi.

            2020 yılı için belirlenen asgari ücret, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL'ye yükseltildi. Böylece geçen yıla oranla net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

            2021 yılında 2002'den beri yüzde bin 622 oranında zamlanan asgari ücret son olarak 2 bin 825 TL'ye yükseltildi.

            2022 yılında ise geçen yıla oranla bin 428 lira artırılıp, 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

            ALIM GÜCÜ NASIL DEĞİŞTİ?
            Asgari ücrete 2022 yılında düşük bir zam yapılacağı beklentisiyle heyecanlanan muhalefet, zam oranı yüksek olunca bu kez çeşitli yalan ve algı operasyonlarıyla alım gücünün 2002'ye göre düştüğü söylentisini yaydı. Peki gerçekler ne? 2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte 2002 ile 2022 yılı alım gücünü karşılaştıran o tablo:

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            Haberler Ekonomi 2002 yılından bu yana asgari ücret nasıl değişti? Alım gücü arttı mı azaldı mı? İşte algıları kıran o tablo
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