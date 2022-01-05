%50'den başlayıp bazı kişiler için %100'ü bulacak! Halkbank duyurdu: Faizsiz kredi desteği başlıyor

Milyonlarca kişinin beklediği karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlandı. Faizsiz kredi imkanı sunacak Halkbank kredilerinde esnafa yüzde 50 faiz indirim yapılacak ve bu tutar bazı iş kolları için yüzde 100'ü bulacak. Paylaşılan bilgilere göre, Halkbank tarafından esnaflar için kullandırılan kredilerde bakiyesi 2023 ve 2024 yıllarına devredilen krediler için yüzde 50'den başlayan faiz indirimi uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca sunulan bu desteği 2024'e kadar çekilecek kredilerde geçerli olduğu da bildirildi. Yapılan bu açıklama esnafları sevindirirken pek çok kişi bu işlemler için bankaya müracaat etmeye başladı.
YÜZDE 100'E KADAR UYGULANACAK
Türkiye Halk Bankası (Halkbank), Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yüzde 100 olarak uygulanacak.
BU TARİHLER ARASINDA KULLANILABİLECEK
Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler ile 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'ler kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.
Söz konusu faiz indirimi, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'ler kefaletiyle geçmiş yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.