%50'den başlayıp bazı kişiler için %100'ü bulacak! Halkbank duyurdu: Faizsiz kredi desteği başlıyor

Milyonlarca kişinin beklediği karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlandı. Faizsiz kredi imkanı sunacak Halkbank kredilerinde esnafa yüzde 50 faiz indirim yapılacak ve bu tutar bazı iş kolları için yüzde 100'ü bulacak. Paylaşılan bilgilere göre, Halkbank tarafından esnaflar için kullandırılan kredilerde bakiyesi 2023 ve 2024 yıllarına devredilen krediler için yüzde 50'den başlayan faiz indirimi uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca sunulan bu desteği 2024'e kadar çekilecek kredilerde geçerli olduğu da bildirildi. Yapılan bu açıklama esnafları sevindirirken pek çok kişi bu işlemler için bankaya müracaat etmeye başladı.

YÜZDE 100'E KADAR UYGULANACAK

Türkiye Halk Bankası (Halkbank), Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yüzde 100 olarak uygulanacak.