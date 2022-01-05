SSK, Bağkur 2022 dul ve yetim maaşı zammı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı 2022 ne kadar? Hesaplara kaç TL yatacak?

KİMLER DUL MAAŞI ALABİLİR?

Eşi vefat eden ya da eşinden ayrılmış olan dul kadınlar, duş maaşından faydalanabiliyor. Bu sayede kadınların güvence altına alınması sağlanıyor. Dul maaşından yararlanabilmek için taşımanız gereken bazı şartlar bulunuyor. Bunlar ise,

Resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması,

Sigortalı bir işte çalışmamak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı almamak ya da Bağkurlu olmamak ( isteğe bağlı ssk hariç)

Yeniden evlenmemek yani maaş aldığı süre boyunca kadının dul medeni halinin devam etmesi.

DUL AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul aylığı maaşına başvuran kadının ortalama olarak gelirinin net asgari ücretin 1/3'ünden az olduğunun tespit edilmiş olması yani kişinin muhtaç sayılması gerekir. Dul maaşı için başvuruyu, ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yapabilirsiniz. Duş maaşı için başvuru yapmaya giderken kimliğinizi yanında bulundurmanız gerekir. Dul maaşına başvuru için gerekli olan dul maaşı başvuru formu ve diğer gerekli evraklar size vakıf tarafından verilir.