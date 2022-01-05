SSK, Bağkur 2022 dul ve yetim maaşı zammı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı 2022 ne kadar? Hesaplara kaç TL yatacak?

Dul ve yetim aylığı 2022 ne kadar? Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur, emekli, engelli aylığı, 65 yaş maaşı gibi daha pek çok ödemenin zamlandığını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilere göre ödemelerde zam oranları belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte hiç şüphesiz ki en merak edilen kişiler arasında dul ve yetimler yer aldı ve maaşlarının kaç lira ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki SSK, Bağkur 2022 dul ve yetim maaşı zammı ne kadar oldu? Hesaplara kaç TL yatacak? İşte yanıtı…
2022 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
2022 yılı Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şöyle;
Eski Yeni
500 627
550 690
596 748
650 816
704 884
759 952
813 1.020
867 1.088
921 1.156
975 1.224
1.000 1.255
1.084 1.359
1.192 1.495
1.300 1.631
1.409 1.767
1.500 1.882
1.625 2.039