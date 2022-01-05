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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 15:40
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    • 05.01.2022 15:46
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.

    Bakan Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabul etti

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı. Edinilen bilgiye göre, görüşme, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

    Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

    YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAM
    Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.

    Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.

    Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı
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