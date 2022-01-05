KOSGEB destekli istihdam programı gençlere iş kapısı açıyor! 5 çalışan için 500 bin lira destek





KADIN PERSONELE 110 BİN LİRA

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek. Salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin lira net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelin üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olması, başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda işletmede çalışmıyor olması gerekiyor. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmaması zorunluluğu bulunuyor.