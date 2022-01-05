KOSGEB destekli istihdam programı gençlere iş kapısı açıyor! 5 çalışan için 500 bin lira destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KOSGEB destekli istihdam programı binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak. Bir yıllık sürede çalışan sayısını koruyup meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Yaklaşık 75 bin gence istihdam yaratmayı amaçlayan mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında faizsiz, teminatsız geri ödemeli destek verilecek. 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek Makro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ayrıntıları şöyle:
FAİZSİZ VE TEMİNATSIZ VERİLECEK
Salgınla mücadele kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek.
Destek, imalat, bilgisayar, programla, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere başvuru ilanından öncesi 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile verilecek.
1981 VE SONRASI DOĞUMLULAR
Program kapsamında 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca çalıştırılması gerekiyor. İstihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecek. Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek.