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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 06:35
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    • 05.01.2022 06:37
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    5 Ocak altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatı…

    5 Ocak altın fiyatları kaç TL? Sabahın erken saatlerinde tüm illerden vatandaşlar piyasalardaki son gelişmeleri araştırmaya başladı. Hafta ortasında dalgalanma halinde olan altın piyasasının ne yönde değiştiği bugün yükselip yükselmediği merak konusu oldu. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, gram altın fiyatı ne kadar? Yatırım ya da birikim amaçlı altın almak, bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatını haberimizden öğrenebilir.

    takvim.com.tr
    5 Ocak altın fiyatları kaç TL?

    5 Ocak altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, gram altın fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yükselişe geçen altının bugün kaç TL'den işlem görüdüğü düşüp düşmediği merak konusu oldu. Ellerindeki altını bozduracaklar ya da birikimlerine yenisini ekleyecek olanlar güncel altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilir.

    5 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 787,20 TL

    SATIŞ: 786,80 TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.816,29

    SATIŞ: 1.816,54

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.264,00

        SATIŞ: 1.316,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.171,00

        SATIŞ: 5.249,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.528,00

        SATIŞ: 2.633,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 425,66

            SATIŞ: 525,68

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 707,01

            SATIŞ: 747,08

            Altının onsu 1.811,80 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.811,80 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,63 kayıpla 784 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,1780 lira, satışta 13,2308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4127 lira, satışta 13,4664 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,72'den, bileşik getirisi de yüzde 22,90'dan gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1303, sterlin/dolar paritesi 1,3539, dolar/yen paritesi de 116,16 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,60 kazanımla 80,06 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi 5 Ocak altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım, gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatı…
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