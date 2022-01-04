Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,93 puan artarak 1.963,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,60 puan ve yüzde 0,76 kazanımla 1.941,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.925,22, en yüksek 1.978,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 1.963,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 2,80 ve teknoloji endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,53 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 2.157,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, SASA Polyester ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.