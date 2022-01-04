5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar? Bugün Dolar kaç TL'den işlem görüyor? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne kadardan satışa sunuluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılıyor. Piyasalarda haftanın üçüncü günü yaşanıyor ve hafta ortasında dövizde ne gibi değişimlerin yaşandığı merak ediliyor. Döviz alarak birikimlerini değerlendirmek ya da bozdurmak isteyenlerin ortak noktası güncel döviz fiyatları oluyor. Haberimizden son gelişmelere ulaşabilirsiniz.
5 OCAK GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 13,4497
SATIŞ: 13,4719
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 15,1275
SATIŞ: 15,3117