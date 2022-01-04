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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 07:13
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    • 05.01.2022 07:13
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    5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar? Bugün Dolar kaç TL’den işlem görüyor? Dolar, Euro, Sterlin kaç liradan alıcı buluyor?

    5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar? Sabah erken saatlerden bu yana piyasalardaki son dakika gelişmeler merak konusu oldu. Türkiye genelinde vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı ve ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında Dolar fiyatları yer alıyor. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar son zamanlarda yerini yükselişe bırakmıştı ve Dolar’ın tekrardan düşmeye başlayıp başlamadığı sıklıkla sorgulanır oldu. Birikimleri ile döviz almak ya da ellerindeki tutarı bozdurmak isteyen vatandaşlar içi güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar?

    5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar? Bugün Dolar kaç TL'den işlem görüyor? Güncel Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne kadardan satışa sunuluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılıyor. Piyasalarda haftanın üçüncü günü yaşanıyor ve hafta ortasında dövizde ne gibi değişimlerin yaşandığı merak ediliyor. Döviz alarak birikimlerini değerlendirmek ya da bozdurmak isteyenlerin ortak noktası güncel döviz fiyatları oluyor. Haberimizden son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

    5 OCAK GÜNCEL DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

    ALIŞ: 13,4497

    SATIŞ: 13,4719

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 15,1275

    SATIŞ: 15,3117

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 18,1768

        SATIŞ: 18,2679

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,93 puan artarak 1.963,59 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 14,60 puan ve yüzde 0,76 kazanımla 1.941,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.925,22, en yüksek 1.978,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 1.963,59 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 2,80 ve teknoloji endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,53 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 2.157,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, SASA Polyester ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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        Haberler Ekonomi 5 Ocak Dolar fiyatı ne kadar? Bugün Dolar kaç TL’den işlem görüyor? Dolar, Euro, Sterlin kaç liradan alıcı buluyor?
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