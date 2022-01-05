Gram altın bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Altın yükseliyor mu? Sorgulamaları arama motorlarından çok fazla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın dördüncü işlem günü yaşanıyor ve vatadaşlar ekonomi gündemini yakından takip ediyor. Bir süredir yükselişte olan altının bugün kaç TL'den satışa sunulduğu merak konusu oldu. İşte son gelişmeler…