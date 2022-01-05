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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 06:36
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    • 06.01.2022 06:40
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    Gram altın bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Altın yükseliyor mu?

    Gram altın bugün ne kadar? Her sabah piyasalardaki son durum araştırma konusu oluyor. Özellikle yatırım yapan vatandaşlar almak ve satmak istedikleri altının fiyatlarını merak ediyor ve ona göre temkinli davranmak istiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken son zamanlardaki altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor mu? Piyasaların dördüncü gününde 6 Ocak Perşembe çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Gram altın bugün ne kadar?

    Gram altın bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Altın yükseliyor mu? Sorgulamaları arama motorlarından çok fazla yapılır oldu. Piyasalarda haftanın dördüncü işlem günü yaşanıyor ve vatadaşlar ekonomi gündemini yakından takip ediyor. Bir süredir yükselişte olan altının bugün kaç TL'den satışa sunulduğu merak konusu oldu. İşte son gelişmeler…

    6 OCAK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 795,86 TL

    SATIŞ: 796,03TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.807,85

    SATIŞ: 1.808,19

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.278,00

        SATIŞ: 1.324,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.261,00

        SATIŞ: 5.340,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.556,00

        SATIŞ: 2.651,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 430,51

            SATIŞ: 529,36

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 714,83

            SATIŞ: 752,37

            Altının onsu 1.822,05 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.822,05 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,13 kayıpla 783 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3594 lira, satışta 13,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,1780 lira, satışta 13,2308 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,31'den, bileşik getirisi de yüzde 22,45'ten gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1336, sterlin/dolar paritesi 1,3552, dolar/yen paritesi de 115,82 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,24 yükselişle 80,82 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi Gram altın bugün ne kadar? 6 Ocak Perşembe çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Altın yükseliyor mu?
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