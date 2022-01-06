AK Parti her kesime nefes aldıracak ekonomi paketini meclise sundu!

AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan ekonomi torba yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasına ilişkin düzenleme teklifte yer aldı.
DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT HESABI
Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.