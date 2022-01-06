AK Parti her kesime nefes aldıracak ekonomi paketini meclise sundu!

AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan ekonomi torba yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle: