5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde!

Yurt dışında kariyer hedefleyenler özellikle ülke ülke hangi sektörlerde işçi açığı olduğunu araştırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi işçi açığı olan ülkeler diğer ülkelerden işçi alımı yapıyor. Geçen yıl Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade edilmişti. Son duyurulan rakamlarda Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında işçi alımı çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

İŞÇİ AÇIKLARI VAR

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bu kapsamda geçen yıl itibariyle birçok ülke işçi alım ilanları yayınlamaya başladı.