5 ülke en az 2.100 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi alımı için başvuru kapısını açacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere müjde!

Yurt dışında kariyer hedefleyenler özellikle ülke ülke hangi sektörlerde işçi açığı olduğunu araştırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi işçi açığı olan ülkeler diğer ülkelerden işçi alımı yapıyor. Geçen yıl Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade edilmişti. Son duyurulan rakamlarda Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakında işçi alımı çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.
İŞÇİ AÇIKLARI VAR
Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bu kapsamda geçen yıl itibariyle birçok ülke işçi alım ilanları yayınlamaya başladı.
İLK SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?
Geçen yıl Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi arandığı belirtilmişti. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sıradaydı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.
Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerindeydi. Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.