Son dakika: Teklif TBMM'ye sunuldu! En düşük emekli maaşı 2500 TL...





Emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, "Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir." ifadelerini kullandı.