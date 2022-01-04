Son dakika: Teklif TBMM'ye sunuldu! En düşük emekli maaşı 2500 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından en düşük emekli maaşının 2500 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, "Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir." ifadelerini kullandı.
TBMM'YE SUNULDU
En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.