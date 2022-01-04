Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı? 2022'de ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2022 yılının ilk haftasında ücretli öğretmen maaşları merak konusu oldu. Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar arttığı araştırılıyor. Ücretli öğretmenlik yapan binlerce kişi 2022'de ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile ücretli öğretmen maaşı ne kadar arttı? sorularına yanıt arıyor. Yeni yılda bir çok kalemde artış yaşandı. Peki ücretli öğretmenlik maaşlarına ne kadar zam geldi? Yanıtları haberimizde...