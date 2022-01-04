Milyonlarca haneyi ilgilendiren kira haberi! Yenilecek kira en fazla yüzde 19.60 zam yapabilecek





KİRACIYI ÇIKARTMA SEBEPLERİ

Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için tahliye isteyebiliyor. Tahliyeden sonra 3 yıl kiraya veremiyor. Buna uymazsa 1 yıllık kira kadar tazminat ödemesi gerekiyor.

Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa tahliye istenebiliyor. Bunun için noter vasıtasıyla 30 gün süre verilmesi gerekiyor.

İzinsiz tadilat da tahliye sebebi.

Komşu şikayetleri de tahliyeye sebep oluyor.

Ev sahibi evi sattığında kiracı hemen çıkartılamıyor. Yeni mal sahibi 1 ay içinde ihtarla tahliye talep edebiliyor. Kiracının tahliye için 6 ay süresi bulunuyor.

10 yıllık kiracısı olan bir ev sahibi, 3 ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracısını tahliye edebiliyor.