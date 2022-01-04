Milyonlarca haneyi ilgilendiren kira haberi! Yenilecek kira en fazla yüzde 19.60 zam yapabilecek

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Zammı 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor. Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 19.60 çıktı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 19.60 zam yapılabiliyor. Ev sahipleri bu oranın üstünde zam istese de kiracılar bunu kabul etmeyebiliyor.
ESKİ SİSTEME GÖRE % 43
Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu. 2 yıl önce yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 43.86 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 43 artışla yenilenecekti.
KİRACIYI ÇIKARTMA SEBEPLERİ
Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için tahliye isteyebiliyor. Tahliyeden sonra 3 yıl kiraya veremiyor. Buna uymazsa 1 yıllık kira kadar tazminat ödemesi gerekiyor.
Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa tahliye istenebiliyor. Bunun için noter vasıtasıyla 30 gün süre verilmesi gerekiyor.
İzinsiz tadilat da tahliye sebebi.
Komşu şikayetleri de tahliyeye sebep oluyor.
Ev sahibi evi sattığında kiracı hemen çıkartılamıyor. Yeni mal sahibi 1 ay içinde ihtarla tahliye talep edebiliyor. Kiracının tahliye için 6 ay süresi bulunuyor.
10 yıllık kiracısı olan bir ev sahibi, 3 ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracısını tahliye edebiliyor.