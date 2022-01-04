KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler 13-28 Aralık tarihleri arasında proje için başvuruları tamamladı ve gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki tarih bilgisi verildi mi? İşte yanıtı...
KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KURA NE ZAMAN?
KİPTAŞ'ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13 Aralık itibariyle başladı ve 28 Aralık'a kadar devam edecek. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak.
Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura tarihi 2022 yılı Ocak ayı içinde planlanmaktadır. Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.