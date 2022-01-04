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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 15:30
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    • 04.01.2022 15:40
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    KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?

    KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman? Yeni yılın ilk günlerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Aralık tarihinde başvuruların alındığı ve 28 Aralık’ta sona erdiği KİPTAŞ’ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler kura çekilişi için heyecan dolu bekleyiş arttı. Peki 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kurasına ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman?

    KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler 13-28 Aralık tarihleri arasında proje için başvuruları tamamladı ve gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki tarih bilgisi verildi mi? İşte yanıtı...

    KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KURA NE ZAMAN?

    KİPTAŞ'ın sosyal konut projesi 'Tuzla Aydınlık Evler' için başvurular 13 Aralık itibariyle başladı ve 28 Aralık'a kadar devam edecek. 2+1 daire tipi ve 3+1 daire tipi olmak üzere 2 farklı grupta inşaa edilen konutlar, kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak.

    Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura tarihi 2022 yılı Ocak ayı içinde planlanmaktadır. Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.

        Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

        Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.
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        Haberler Ekonomi KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
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