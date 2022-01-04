Merkez Bankası'ndan rezervleri güçlendirecek hamle

Firma, ihracat bedelinin yüzde 25'ini güncel kurdan TL'ye çevirmiş olacak. Kaynaklar, firmaların bu işlemde herhangi bir kaybının olmayacağını belirterek, uygulama ile ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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