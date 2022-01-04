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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 09:30
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    • 04.01.2022 09:30
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    Evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek?

    Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının yanında 2022 yılında verilecek olan evde bakım maaşı da belli oldu. Bu kapsamda yeni ödeme miktarı ve zamlı tutarların ne zaman yatırılacağı destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    Evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak?

    Engelli, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrası gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ZAMLI YATIRILACAK? ENGELLİ VE 65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığının hesaplara geçeceği tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Mevcut: 1.797,95
    Yeni: 2.292,02

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Mevcut: 828,21
    Yeni: 1.055,80

    ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    -%40-69

    Mevcut: 661,13
    Yeni: 842.81
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek?
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