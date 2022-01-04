Engelli, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrası gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ZAMLI YATIRILACAK? ENGELLİ VE 65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığının hesaplara geçeceği tarih henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
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65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
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