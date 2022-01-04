Engelli, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrası gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne zaman zamlı yatırılacak? Engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...