Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.01.2022 22:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 22:28
    ABONE OL

    Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu?

    Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 2022 Ocak'ta açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2022 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte detaylar!

    TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Böylece emekli ve memur aylıklarına gelecek enflasyon farkı zammı da arttı.

    Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu.

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

        MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
        Mevcut 4.330,42 TL
        Yeni 5.651,20 TL
        MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
        Mevcut 4.880 TL
        Yeni 6.368,40 TL

        Memur aile yardımı Mevcut Yeni
        - Eş 408,67 520,93
        - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
        - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


        KİM, NE ALACAK?
        Ödeme Mevcut Yeni
        65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
        Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
        Engelli aylığı
        - % 40-69 arası 661,13 842,74
        - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI
        (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan müjde üstüne müjde
        Haberler Ekonomi Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu?
            SON DAKİKA