Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2022 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte detaylar!
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Böylece emekli ve memur aylıklarına gelecek enflasyon farkı zammı da arttı.
Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.