Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu belli oldu!

Milyonlarca emeklinin beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte detaylar...