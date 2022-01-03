Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu belli oldu!

Milyonlarca emeklinin beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ocak 2022 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Hangi emekli ne kadar, kaç TL zam alacak? İşte detaylar...
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11