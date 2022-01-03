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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 20:26
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    • 03.01.2022 20:26
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    2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı! Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak?

    Memur maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırmalar sabah saatleriyle yoğunluk kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Peki, hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur maaşı

    takvim.com.tr
    2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı!

    Memur maaş hesaplaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Bunun öncesinde hesap uzmanları tarafından bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın 6 ayının enflasyon oranının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, Ocak 2022 hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ocak KAbine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

    "Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."

    MEMUR MAAŞ ZAM HESABI

    MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU

    Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

    Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

    Hademe (15/1) 4.102 5.228

    Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

    Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

    Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

    Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

    Memur (9/1) 4.424 5.639

    Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

    İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

    Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

    İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

    Müezzin (9/1) 4.762 6.070

    Şef (7/1) 4.789 6.104

    Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

    Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

    Vaiz (9/1) 5.016 6.393

    Hemşire (9/1) 5.237 6.675

    Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

    Ebe (9/1) 5.244 6.684

    Programcı (9/1) 5.395 6.876

    Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

    Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

    Polis (11/1) 6.502 8.287

    Mühendis (7/1) 6.883 8.773

    Komiser (8/1) 6.987 8.906

    Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

    Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

    Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

    Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

    Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

    Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

    Uzman (7/1) 7.915 10.088

    Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

    Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

    *** TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.

        Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

        EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI

        Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

        İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

        En düşük memur maaşı: 5.665

        En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

        En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

        En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

        En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087
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        Haberler Ekonomi 2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı! Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak?
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