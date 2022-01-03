2022 en düşük ve en yüksek memur maaşı! Ocak 2022 memur maaşı hesaplama: Hangi meslek grubu ne kadar maaş zammı alacak?

Memur maaş hesaplaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Bunun öncesinde hesap uzmanları tarafından bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkmıştı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın 6 ayının enflasyon oranının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, Ocak 2022 hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ocak KAbine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
"Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."
MEMUR MAAŞ ZAM HESABI
MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
Memur (9/1) 4.424 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 6.070
Şef (7/1) 4.789 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
Ebe (9/1) 5.244 6.684
Programcı (9/1) 5.395 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
Polis (11/1) 6.502 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 8.773
Komiser (8/1) 6.987 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
Uzman (7/1) 7.915 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
*** TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.