Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı! En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince...

Emekli ve memur zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Ocak Kabine Toplantısı gerçekleşti ve hemen ardından gözler maaş zammı konusuna çevrildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalar birbiri ardına geldi. Halka seslenen Başkan Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2022 Ocak ayı emekli memur zammı ne kadar?