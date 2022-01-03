Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı! En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince...

Emekli ve memur zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Ocak Kabine Toplantısı gerçekleşti ve hemen ardından gözler maaş zammı konusuna çevrildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalar birbiri ardına geldi. Halka seslenen Başkan Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2022 Ocak ayı emekli memur zammı ne kadar?
2022 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?
"Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkardık" dedi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."