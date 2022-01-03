Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün düzenlendi ve yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı toplantı sonrasında millete seslenerek alınan bu önemli kararları duyurdu. Son dakika gelişmelere göre emekli zammı belli oldu. En düşük SGK-Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Kabine toplantısı sonrası düşük emekli maaşı alanlar için ne kadar zam yapıldı?