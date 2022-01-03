Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir? Gözler oradaydı, açıklandı...



Doğalgaz faturası desteği kimlere verilecek?

Doğalgaz faturası desteği ihtiyaç sahiplerine verilecek. Sosyal yardım alanlar bu destekten faydalanabilecek.

Kömür yardımı nasıl alınır?

Devlet doğrultusundan sosyal destek alan vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Bir çok haneye her kış otomatik olarak kömür yardımı yapılıyor. Yardım listesinde bulunmayanlar yeni bir müracaat yaparak kömür yardımı alabilirler. Kömür yardımları amacıyla lüzumlu verileri bulunduğunuz ilin ve ilçenin belediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara müracaat ederek sorgulayabilirsiniz.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu verileri verdi: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize durumu hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma müracaat yapmalarına lüzum yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" dedi.