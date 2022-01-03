Halka arzda tarih yazıldı! Borsa İstanbul'da getiri ve gelirde şirket sayısı rekor kırdı



TRABZONSPOR BORSADA DA LİDER

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan ve en yakın takipçisine 7 puan fark atan Trabzonspor, borsada da rakiplerini yerle bir etti. 2021'de Trabzonspor'un hisseleri yüzde 148 yükselirken, Beşiktaş yüzde 2.7 çıktı. Galatasaray yüzde 19.7, Fenerbahçe ise yüzde 4.7 düştüi. Trabzonspor'un piyasa değeri 3 milyar 30 milyon liraya çıkarken, Fenerbahçe 2.8 milyar TL'de, Galatasaray 1 milyar 755 milyon lirada, Beşiktaş ise 996 milyon lirada kaldı.