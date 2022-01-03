Halka arzda tarih yazıldı! Borsa İstanbul'da getiri ve gelirde şirket sayısı rekor kırdı

Kurda yılın son çeyreğinde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle dolar bazında tarihinin en düşük seviyelerine gerileyen Borsa İstanbul TL bazında ise art arda 3 yılı yükselişle tamamlamayı başardı. Borsa İstanbul'da 2019'de yüzde 25.3, 2020'de yüzde 29 yükselen endeks, 2021'i ise yüzde 25.8 artışla 1.857 puandan kapattı. Endeksin son üç yılda TL bazında getirisi yüzde 103 oldu. Türkiye ekonomisindeki büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi sektörü borsayı da sırtlarken, halka arzlarda ise tarihi rekorlara imza atıldı.
HALKA ARZDA REKOR
Hisse senedi piyasasında 2021 yılında halka arzlarda hem şirket sayısında, hem TL bazında gelirde, hem de getiride tarihi rekorlar kırıldı. Geçen yıl 52 şirketin gerçekleştirdiği halka arzların büyüklüğü 21.7 milyar liraya ulaştı.
Geçen yıl halka arz edilen şirketler getiri de borsaya fark attı. 2021'de Borsa İstanbul'da en fazla getiriyi, yeni açılan şirketleri bünyesinde barındıran halka arz endeksi sağladı. Halka arz endeksi 2021'de yüzde 112.1 yükseldi. Böylece yeni açılan şirketler, borsanın getirisini 4'e katlamış oldu. Borsaya yeni açılan şirketler arasında geçen yıl en yüksek getiriyi yüzde 1.071 ile Penta sağladı. Selva Gıda yüzde 362, Hedef yüzde 195 prim yaptı. 52 şirket içerisinde sadece 9'u halka arz fiyatının altında kaldı.