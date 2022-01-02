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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 06:15
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    • 03.01.2022 06:15
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    3 Ocak anlık dolar fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Dolar canlı grafik ve yorumları!

    Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Ocak ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde dolar fiyatlarında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Aralık ayından itibaren sert düşüşe geçen dolar ve euro fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Peki, 3 Ocak dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? 2022'de doların seyri ne olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    3 Ocak anlık dolar fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu?

    3 Ocak dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında bilgiler sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler bugün dolar kaç TL sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!

    3 OCAK SON DAKİKA DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

    Dolar alış: 13,3243

    Dolar satış: 13,5046

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 15,0959

    Euro Satış: 15,3611
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        Haberler Ekonomi 3 Ocak anlık dolar fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Dolar canlı grafik ve yorumları!
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