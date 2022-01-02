3 Ocak anlık dolar fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Dolar canlı grafik ve yorumları!

3 Ocak dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında bilgiler sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler bugün dolar kaç TL sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 3 Ocak dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!