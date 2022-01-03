SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapıldı mı? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek emekli, memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin yeni yılın ilk altı ayında alacağı zam oranı belli oldu. Peki, emekli ek zam olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar olacak? İşte merak edilenler...