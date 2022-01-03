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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 22:35
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    • 03.01.2022 22:35
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    Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu?

    Memur ve emekli zammının ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklamalar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı TÜİK'in açıklanması sonrası belli olacak. 13.5 milyon memur ve emeklisinin heyecanı git gide artıyor. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam da gündemde yer alıyor. Bugün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kritik günde 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. İşte Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...

    Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları!

    Ocak ayının gelmesiyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında araştırmalar hızlandı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması ve memur ile emekli zamlarının belli olması bekleniyor. Nefesler tutuldu, on dakika gelişmeler haberimizde! Peki 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...

    2022 ENFLASYON FARKLI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

    Memur aile yardımı Mevcut Yeni
    - Eş 408,67 520,93
    - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
    - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


    KİM, NE ALACAK?
    Ödeme Mevcut Yeni
    65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
    Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
    Engelli aylığı
    - % 40-69 arası 661,13 842,74
    - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
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        Haberler Ekonomi Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu?
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