Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesiyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında araştırmalar hızlandı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması ve memur ile emekli zamlarının belli olması bekleniyor. Nefesler tutuldu, on dakika gelişmeler haberimizde! Peki 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...
2022 ENFLASYON FARKLI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11