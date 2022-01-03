Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Ocak ayının gelmesiyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında araştırmalar hızlandı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması ve memur ile emekli zamlarının belli olması bekleniyor. Nefesler tutuldu, on dakika gelişmeler haberimizde! Peki 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...