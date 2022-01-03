2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?

2022 memur ve emekli zammının belirlenmesiyle pek çok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oldu. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte yeni zamlı maaş oranları!
YENİ ENGELLİ AYLIĞI MAAŞLARI 2022!
%40-69 arası - 842, 81 TL oldu.
%70 ve üstü 1.264,20 TL oldu.
ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde %40, %69 ya da %70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.