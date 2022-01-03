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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 10:38
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    • 03.01.2022 10:38
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    2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?

    Engelli maaşları son dakika açıklandı. 2022 Ocak memur ve emekli zammının açıklanmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu kapsamda belli oldu. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?

    2022 memur ve emekli zammının belirlenmesiyle pek çok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oldu. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte yeni zamlı maaş oranları!

    YENİ ENGELLİ AYLIĞI MAAŞLARI 2022!

    %40-69 arası - 842, 81 TL oldu.

    %70 ve üstü 1.264,20 TL oldu.

    ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde %40, %69 ya da %70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.

        ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

        Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

        ENGELLİ AYLIĞI HANGİ ŞARTLARDA BAĞLANIR?

        Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

        Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar "engelli",Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.
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        Haberler Ekonomi 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?
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