2022 Teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL? Ocak zammı ile Teknisyen maaşları ne kadar oldu?

Teknisyen maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından teknisyen maaş zammı da belli olacak. Peki, teknisyen maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...