Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşları! 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

Başkomiser maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Polis memuru, Başkomiser ve emeklilere Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından meslek gruplarına göre maaş zammı belli oluyor. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...