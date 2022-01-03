Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşları! 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

Başkomiser maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Polis memuru, Başkomiser ve emeklilere Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından meslek gruplarına göre maaş zammı belli oluyor. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...
MEMUR ZAMMI NE KADAR?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11