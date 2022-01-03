Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? 2022 Ocak TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama

Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE - TÜFE rakamları ile gıda, tekstil, üretim maaliyetleri ve kira artış oranı belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında ocak ayının kira artış oranı da ortaya çıkacak. Ocak'ta evini kiraya vermek isteyenler, kira sözleşmesi yapacak olanlar ve kira sözleşmesini yenilenecek pek çok kişi Ocak ayı kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? İşte 2022 Ocak TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama...