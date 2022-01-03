Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? 2022 Ocak TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama

Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE - TÜFE rakamları ile gıda, tekstil, üretim maaliyetleri ve kira artış oranı belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında ocak ayının kira artış oranı da ortaya çıkacak. Ocak'ta evini kiraya vermek isteyenler, kira sözleşmesi yapacak olanlar ve kira sözleşmesini yenilenecek pek çok kişi Ocak ayı kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? İşte 2022 Ocak TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama...
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Ocak ayı kira zammı Aralık ayı TÜFE rakamlarıyla birlikte belli olacak. TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Enflasyon rakamlarının açıklamasının akabinde 2021 Ocak kira zammı oranı da netleşecek.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Aralık ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 17,71
Zam bedeli 177,10 TL
Zamlı kira bedeli: 1.177,10 lira
2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.