2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? Polis maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli ve memurları ilgilendiren maaş zammına ilişkin tüm detaylar bugün duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından en düşük ve en yüksek polis maaşları da netleşti. Bu doğrultuda son gelişmeleri haberimizde sizler için derledik. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte son gelişmeler...