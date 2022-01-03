2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? Polis maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli ve memurları ilgilendiren maaş zammına ilişkin tüm detaylar bugün duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından en düşük ve en yüksek polis maaşları da netleşti. Bu doğrultuda son gelişmeleri haberimizde sizler için derledik. Peki, polis maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak en düşük ve en yüksek polis maaşları kaç TL? İşte son gelişmeler...
İŞTE MEMUR ZAMLARI
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11