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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 20:35
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    • 03.01.2022 20:35
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    Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı açıklandı! 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu*

    Milyonlar bugün açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; memurların, emeklilerin, işçilerin, sosyal yardım alanların zam oranını gösterecek. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın saat kaçta ve ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı açıklandı!

    Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edlip araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli için beklenen gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon zammı ile emekli ve memur maaşları netlik kazanacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    2022 OCAK ZAMMI NE KADAR?

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR
    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

        Memur aile yardımı Mevcut Yeni
        - Eş 408,67 520,93
        - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
        - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

        KİM, NE ALACAK?
        Ödeme Mevcut Yeni
        65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
        Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
        Engelli aylığı
        - % 40-69 arası 661,13 842,74
        - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI
        (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır


        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
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        Haberler Ekonomi Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı açıklandı! 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu*
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