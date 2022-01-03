Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı açıklandı! 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu*

Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edlip araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli için beklenen gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon zammı ile emekli ve memur maaşları netlik kazanacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
2022 OCAK ZAMMI NE KADAR?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL