Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı açıklandı! 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu*

Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edlip araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekli için beklenen gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon zammı ile emekli ve memur maaşları netlik kazanacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Peki, Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 3 Ocak emekli ve memur maaş zammı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!