2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL? Ek zam olacak mı? Kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu?

Yüz binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren maaş zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda çalışanlar özellikle maaş zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlara odaklandı. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022 4D'li kamu işçisi Ocak ayı maaş zammı kaç TL oldu? Ek zam olacak mı? İşte son gelişmeler...
KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11