Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor! Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerin maaş zamları bugün açıklandı. Maaş zamlarının haricinde emekli vatandaşlar ek ödeme olarak promosyon paralarını merak ediyor. Garanti Bankası maaşını taşımak isteyecek emeklilere çok başka bankalara göre farklı bir ödeme şekli sunacak. Maaş taşıma işlemleri kapsamında emekli vatandaşlara en yüksek 2.000 TL Garanti Bankası promosyonu verilecek. Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.