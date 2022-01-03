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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 08:58
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    • 04.01.2022 08:58
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    Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor! Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek!

    Emekli vatandaşlar bağlamında yeni kampanyalar yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda Garanti Bankası ödemeleri oldukça araştırılıyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı basitçe çekebilmeniz için, yalnızca nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye uğramanız yeter.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor

    SGK, SSK ve Bağkur emeklilerin maaş zamları bugün açıklandı. Maaş zamlarının haricinde emekli vatandaşlar ek ödeme olarak promosyon paralarını merak ediyor. Garanti Bankası maaşını taşımak isteyecek emeklilere çok başka bankalara göre farklı bir ödeme şekli sunacak. Maaş taşıma işlemleri kapsamında emekli vatandaşlara en yüksek 2.000 TL Garanti Bankası promosyonu verilecek. Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

    EMEKLİLERE KOŞULSUZ ŞARTSIZ 2.000 TL

    Emekli olan kişilerin maaşlarına promosyon ödemeleri her devre değişiyor.

    Garanti Bankası doğrultusundan ilan edilen ödeme planına göre emekli vatandaşlara SGK kapsamında ilan edilen en düşük ödeme tutarlarına bankanın müşterilerini çekmek amacıyla kullanacağı ek ödemeler de olacak.

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    EN ÇOK 2.000 TL ÖDENECEK

    Türkiye'de emeklilerin çok büyük bölümü 1650 TL ile 2000 TL arasında maaş alıyor. Bu takımda olanlar ise toplam 2000 TL ödeme alacaklar.

        GARANTİ BANKASI EK ŞARTLAR SUNMUYOR

        Garanti Bankası emekli maaş müşterisi olacaklar amacıyla ek koşul talep etmediğini açıkladı. Müşteriler kimlik kartları ile banka şubelerine gidecekler, maaş taşıma işlemlerini tamamlayacaklar ve ödemelerini alacaklar.

        Maaş müşterisi olmak isteyenler amacıyla başvuruların nasıl uygulanacağı ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama metni yayımlayan Garanti Bankası "Üstelik, Şubeye gitmeye lüzum kalmadan Garanti Bankası Mobil ve İnternet ya da Müşteri Temsilcisi Merkezi vasıtasıyla maaşlarınızı basitçe Garanti Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz." bilgilerini verdi. Başvurular bu açıklama tarafında yapılabilecek.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor! Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek!
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