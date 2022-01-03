Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 1.650 TL ve 2.000 TL ek para yatıyor! Şubat 2022 gelmeden hemen ödenecek!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerin maaş zamları bugün açıklandı. Maaş zamlarının haricinde emekli vatandaşlar ek ödeme olarak promosyon paralarını merak ediyor. Garanti Bankası maaşını taşımak isteyecek emeklilere çok başka bankalara göre farklı bir ödeme şekli sunacak. Maaş taşıma işlemleri kapsamında emekli vatandaşlara en yüksek 2.000 TL Garanti Bankası promosyonu verilecek. Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.
EMEKLİLERE KOŞULSUZ ŞARTSIZ 2.000 TL
Emekli olan kişilerin maaşlarına promosyon ödemeleri her devre değişiyor.
Garanti Bankası doğrultusundan ilan edilen ödeme planına göre emekli vatandaşlara SGK kapsamında ilan edilen en düşük ödeme tutarlarına bankanın müşterilerini çekmek amacıyla kullanacağı ek ödemeler de olacak.
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EN ÇOK 2.000 TL ÖDENECEK
Türkiye'de emeklilerin çok büyük bölümü 1650 TL ile 2000 TL arasında maaş alıyor. Bu takımda olanlar ise toplam 2000 TL ödeme alacaklar.