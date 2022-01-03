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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 08:57
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    • 04.01.2022 08:57
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    Dövizle aylık maaş almak isteyenlere başvuru ekranı sayfamızda! Binlerce lira maaş alıyorsunuz! 2022 İŞKUR yurt dışı iş ilanları!

    Türkiye İş Kurumu üzerinden yurtdışı iş ilanları müracaatları nasıl yapılır? Yurtdışında çalışmak isteyenler, dövizle maaş almayı hedefleyenler amacıyla 2022 duyuruları ve müracaat detayları sayfamızda. Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden Türkiye'nin 81 ili içi çok sayıda iş ilanı yayımlanmakta. Halen müracaat süreci devam eden 80 bine yakın duyuru yer alır iken bu ilanların çok büyük alanı özel sektör doğrultusundan yayımlandı.

    takvim.com.tr
    Binlerce lira maaş alıyorsunuz! 2022 İŞKUR yurt dışı iş ilanları!

    Yurt dışı iş ilanları her daim araştırılıyor. Bu anlamda yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak isteyenler İŞKUR ilanlarını araştırabilirsiniz. Peki adaylar İŞKUR üzerinden yurtdışında nasıl çalışacaklar? Yurtdışı iş ilanları amacıyla müracaatlar nasıl yapılacak? Bilinmesi gereken bütün ayrıntılar ile iş arayanlar amacıyla duyurular, kılavuzlar sayfamızda yer almaktadır. İş aranan meslek gruplarından birinden yurtdışı iş başvuru yapması ve başvurusunun onaylanması durumunda çalışılacak ülkedeki maaş olanakları ile işe girecek. Maaşlar yine ülkelere dolar yada euro üzerinden olacak.

    DOLAR İLE MAAŞ VERİLİYOR

    İş aranan meslek gruplarından birinden yurtdışı iş başvuru yapması ve başvurusunun onaylanması durumunda çalışılacak ülkedeki maaş olanakları ile işe girecek. Maaşlar yine ülkelere dolar yada euro üzerinden olacak.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

    İŞKUR YURTDIŞI İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden Türkiye'nin 81 ili içi çok sayıda iş ilanı yayımlanmakta. Halen müracaat süreci devam eden 80 bine yakın duyuru yer alır iken bu ilanların çok büyük alanı özel sektör doğrultusundan yayımlandı. İŞKUR bu iş imkanları dışında ilaveten yurtdışında da iş imkanı sunuyor. Kurum firmalar üzerinden istekleri sitesinde yayımlayarak iş arayan adaylara ulaştırılıyor. İş arayanların çalışma halleri ilanlar amacıyla makul olması halinde müracaat yapılıyor.

        Firmalar duyurularında hem çalışma koşullarını, hem maaş olanaklarını, yurtdışında çalışmak isteyenlerin sağlamaları gereken şartları hem de sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi veriyorlar.

        İŞKUR YURTDIŞI İŞ İLANLARI

        Yurdışı iş ilanlarına ulaşmak isteyenler için iki seçenek mevcut. Birincisi sisteme üye girişi olmadan görüntüleme. Bu durumda sadece iş ilanlarına dair en temel bilgiler görüntülenir. İkincisi ise İŞKUR sisteminde iş arayan profili oluşturup bu profil bilgileri ilse sisteme giriş yapma. Bu durumda iş ilanlarına ilişkin tüm bilgilere ulaşılabilir.

        İŞKUR ana sayfasına ulaşın.

        Ana sayfada yer alan açık işler sekmesine tıklayın.

        Karşınıza iş arama ekranı çıkacak. Burada çalışma yeri sekmesini tıklayın.

        Yurtiçi yazan bölümü yurtdışı olarak seçin.

        Başka hiçbir ölçüt alanını doldurmayın bütün alanlar boş şekilde arama butonuna basın.

        Bu sayede güncel olan bütün İŞKUR Yurtdışı İş İlanlarını görüntüleyebilirsiniz.

        Karşınıza boş ekran çıkması ilan aradığınız devrede yurtdışı amacıyla iş ilanı yayımlanmamış demektir. Dönem devre ilanları denetim ederek firmaların yurtdışı işçi taleplerine ulaşabilirsiniz.

        https://www.iskur.gov.tr/isveren/yurtdisi-istihdam
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        Haberler Ekonomi Dövizle aylık maaş almak isteyenlere başvuru ekranı sayfamızda! Binlerce lira maaş alıyorsunuz! 2022 İŞKUR yurt dışı iş ilanları!
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