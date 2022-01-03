Dövizle aylık maaş almak isteyenlere başvuru ekranı sayfamızda! Binlerce lira maaş alıyorsunuz! 2022 İŞKUR yurt dışı iş ilanları!

Yurt dışı iş ilanları her daim araştırılıyor. Bu anlamda yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak isteyenler İŞKUR ilanlarını araştırabilirsiniz. Peki adaylar İŞKUR üzerinden yurtdışında nasıl çalışacaklar? Yurtdışı iş ilanları amacıyla müracaatlar nasıl yapılacak? Bilinmesi gereken bütün ayrıntılar ile iş arayanlar amacıyla duyurular, kılavuzlar sayfamızda yer almaktadır. İş aranan meslek gruplarından birinden yurtdışı iş başvuru yapması ve başvurusunun onaylanması durumunda çalışılacak ülkedeki maaş olanakları ile işe girecek. Maaşlar yine ülkelere dolar yada euro üzerinden olacak.
DOLAR İLE MAAŞ VERİLİYOR
İş aranan meslek gruplarından birinden yurtdışı iş başvuru yapması ve başvurusunun onaylanması durumunda çalışılacak ülkedeki maaş olanakları ile işe girecek. Maaşlar yine ülkelere dolar yada euro üzerinden olacak.
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İŞKUR YURTDIŞI İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?
Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden Türkiye'nin 81 ili içi çok sayıda iş ilanı yayımlanmakta. Halen müracaat süreci devam eden 80 bine yakın duyuru yer alır iken bu ilanların çok büyük alanı özel sektör doğrultusundan yayımlandı. İŞKUR bu iş imkanları dışında ilaveten yurtdışında da iş imkanı sunuyor. Kurum firmalar üzerinden istekleri sitesinde yayımlayarak iş arayan adaylara ulaştırılıyor. İş arayanların çalışma halleri ilanlar amacıyla makul olması halinde müracaat yapılıyor.