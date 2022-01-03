Dövizle aylık maaş almak isteyenlere başvuru ekranı sayfamızda! Binlerce lira maaş alıyorsunuz! 2022 İŞKUR yurt dışı iş ilanları!

İŞKUR YURTDIŞI İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden Türkiye'nin 81 ili içi çok sayıda iş ilanı yayımlanmakta. Halen müracaat süreci devam eden 80 bine yakın duyuru yer alır iken bu ilanların çok büyük alanı özel sektör doğrultusundan yayımlandı. İŞKUR bu iş imkanları dışında ilaveten yurtdışında da iş imkanı sunuyor. Kurum firmalar üzerinden istekleri sitesinde yayımlayarak iş arayan adaylara ulaştırılıyor. İş arayanların çalışma halleri ilanlar amacıyla makul olması halinde müracaat yapılıyor.