2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu?

İtfaiyeci maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayadığı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından itfaiyeci maaş zammı da belli olacak. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!