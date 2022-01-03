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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 23:51
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    • 03.01.2022 23:51
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    2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu?

    2022 Ocak zammı sonrası itfaiyeci maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

    İtfaiyeci maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayadığı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından itfaiyeci maaş zammı da belli olacak. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

    Memur aile yardımı Mevcut Yeni
    - Eş 408,67 520,93
    - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
    - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


    KİM, NE ALACAK?
    Ödeme Mevcut Yeni
    65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
    Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
    Engelli aylığı
    - % 40-69 arası 661,13 842,74
    - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI
        (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
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        En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?
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