Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

Emekli maaşı hesaplama işlemi son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 13 milyon emekli bir süredir zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkmıştı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı!
SSK BAĞ-KUR EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2022?
Ocak ayı SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
İşte emekli zammına ilişkin ipuçları;
13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Tahminler de var...
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi. 2022'nin ilk zammı belli oluyor. Yapılacak Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, buna ilave yapılacak iyileştirme de bu tarihte şekillenecek.
Pek çok formül gündemde.
FORMÜL 1: SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.
Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.
Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak.
Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.
SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.