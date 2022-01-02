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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 06:57
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    • 03.01.2022 06:57
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    Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

    Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı. En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Emeklilerin aylardır merakla beklediği maaşlar bugün belli olacak. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına kilitlendi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2022 Memur ve Emekli zammı oranları da bugün içinde belirlenmiş olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı!

    takvim.com.tr
    Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı!

    Emekli maaşı hesaplama işlemi son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 13 milyon emekli bir süredir zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkmıştı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı!

    SSK BAĞ-KUR EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

    Ocak ayı SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    İşte emekli zammına ilişkin ipuçları;

    13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Tahminler de var...

    Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi. 2022'nin ilk zammı belli oluyor. Yapılacak Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, buna ilave yapılacak iyileştirme de bu tarihte şekillenecek.

    Pek çok formül gündemde.

    FORMÜL 1: SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

    Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı.

    Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.

    Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak.

    Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.

    SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.

        FORMÜL 2:

        Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği konuşuluyor.

        SSK ve Bağ-Kur'lular geçtiğimiz Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

        Buna göre Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak.

        Buna göre en düşük emekli aylığı; memurda 4 bin 229, esnafta 3 bin 33, çiftçide 2 bin 410 liraya çıkacak.

        SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 387, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 100 liraya ulaşacak.

        FORMÜL 3: Emeklilere ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde.

        Buna göre, yasal mevzuata göre gerçekleşecek zam oranına ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış olacak.

        FORMÜL 4: Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor.

        Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor.

        Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

        4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

        4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

        4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

            EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

            Sigorta prim gün sayısı

            Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

            Sigorta başlangıç tarihi

            Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
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            Haberler Ekonomi Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!
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