Ocak zammı ile emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Hangi emekli kaç TL maaş alacak? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur en düşük en yüksek emekli maaşı!

SSK BAĞ-KUR EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

Ocak ayı SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

İşte emekli zammına ilişkin ipuçları;

13 milyon emekli Ocak zammını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ek iyileştirme de bu tarihte şekillenecek. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Tahminler de var...

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi. 2022'nin ilk zammı belli oluyor. Yapılacak Ocak zammı 3 Ocak'ta belli olurken, buna ilave yapılacak iyileştirme de bu tarihte şekillenecek.

Pek çok formül gündemde.