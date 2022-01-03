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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:32
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    • 03.01.2022 09:34
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    Aralık enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? Enflasyon yüzde kaç (Aylık-yıllık)? İşte Aralık enflasyon tahmini, beklentisi...

    TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı az sonra açıklanacak. Milyonlarca kişi Geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları bugün saat kaçta açıklanacak? Enflasyon yüzde kaç? sorularının yanıtlarını ve enflasyon tahminlerini araştırıyor. İşte Aralık enflasyon beklentisi...

    Enflasyon yüzde kaç Aylık-yıllık?

    Aralık enflasyon oranı için gün geldi çattı. TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını açıklıyor. 3 Ocak 2022 Pazartesi yani bugün de Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memur zammı da belli olacak. Peki Aralık enflasyon rakamları bugün saat kaçta açıklanacak? Enflasyon yüzde kaç? İşte Aralık enflasyon tahmini, beklentisi ve son dakika sıcak gelişmeler...

    ARALIK ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

    Kasım ayı enflasyon rakamlarında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Gözler bu kez Aralık ayı enflasyon oranında. Ocak 3'te saatler 10'u gösterdiğinde TÜİK Aralık enflasyon oranını açıklayacak.

    TÜFE ve TEFE oranlarının belli olmasıyla kira artış oranı aylık ve yıllık bazda netlik kazanacak.

    ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

    YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttik." diye konuşmuştu.

    KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

    TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

        Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

        Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

        Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

        Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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