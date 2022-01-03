Aralık enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? Enflasyon yüzde kaç (Aylık-yıllık)? İşte Aralık enflasyon tahmini, beklentisi...

Aralık enflasyon oranı için gün geldi çattı. TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını açıklıyor. 3 Ocak 2022 Pazartesi yani bugün de Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memur zammı da belli olacak. Peki Aralık enflasyon rakamları bugün saat kaçta açıklanacak? Enflasyon yüzde kaç? İşte Aralık enflasyon tahmini, beklentisi ve son dakika sıcak gelişmeler...
ARALIK ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, ENFLASYON YÜZDE KAÇ?
Kasım ayı enflasyon rakamlarında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Gözler bu kez Aralık ayı enflasyon oranında. Ocak 3'te saatler 10'u gösterdiğinde TÜİK Aralık enflasyon oranını açıklayacak.
TÜFE ve TEFE oranlarının belli olmasıyla kira artış oranı aylık ve yıllık bazda netlik kazanacak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttik." diye konuşmuştu.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.