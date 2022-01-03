2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar? 2022 Mühendis - emekli mühendis maaşları! Enflasyon farkı zammı...

2022 mühendis maaş zammı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkının üzerine bir ilave artış daha yapılacağı gündeme gelmişti. Maaş zammına göre en düşük ve en yüksek memur aylıklarının ne kadar olduğu milyonlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bazı meslek gruplarına yapılan zam araştırılıyor. Özellikle mühendis maaşlarına ne kadar zam yapıldığı araştırılıyor. Peki, 2022 en düşük, en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar oldu? Mühendis ve emekli mühendis maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 Mühendis maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!
MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır
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Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.
2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.
2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu.
Buna göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.
Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.