39 bin kişiye iş fırsatı çıktı (Ekonomi haberleri)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım'da bin 196 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 27 milyar 763 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 272 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 526 oldu.

ROTA 3.000 PUAN

Analistler, 2022'de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 3.000 puana çıkabileceğini belirtiyor. Stratejist Cüneyt Paksoy, "BIST 100 endeksinin iç ve dış dinamiklerinde çok negatif kırılmalar olmadıkça dolar bazlı 1,85, 2,00 ve 2,20-2,50 sent sıralı hedefler yıl boyunca masada olacak" diye konuştu. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da "Yapılan değerlemeler, endeksin 2022 sonunda 2.700-3.000 puanlara ulaşabileceğini gösteriyor" dedi.

ENGELLİLER İÇİN REHBER HAZIRLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar ve sunulan hizmetlere kolay ulaşılabilmesi için yol haritası oluşturacak 'Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi'ni hazırladı. Rehberde; sağlık kurulu raporu, sağlık hizmetleri, eğitim, istihdam, sunulan hizmet ve muafiyetler hakkında bilgilendirmeler bulunuyor.

MEMUR EŞE NAFAKA YOK

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memuru eşe yoksulluk nafakası ödenmesine gerek olmadığı yönünde karar verdi. Kararda şöyle denildi: "Delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekmektedir."

KAYAK MERKEZLERİ DOLUDİZGİN

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılın ilk hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Kar kalınlığının 98 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızak binip snowboard ve kayak yaparak vakit geçirdi. Merkezde özellikle hafta sonları doluluğun devam etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYON SALATALIK

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte Aralık'ta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 49.09 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde 41.83 ile maç giriş bileti ücreti olduğu bildirildi. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 45.41 ile yaş üzüm, yüzde 42.89 ile elektrikli süpürge, yüzde 39.85 ile çikolata, yüzde 38.30 ile kahve olarak belirlendi.

FİNTEK HAMLESİ

Türkiye, geçen yıl küresel yatırımlardan 90 milyar doların üzerinde pay alan finansal teknoloji sektörünün ekonomideki ağırlığını artırmak için atağa geçti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Milli Fintek Stratejisi Belgesi'nin yılın ilk aylarında yayımlanacağ ını duyurdu. Finansal teknolojilere ilişkin mevzuat yeni iş modellerini destekleyecek şekilde tasarlanacak.