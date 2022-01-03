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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 08:01
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    • 03.01.2022 08:02
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    3 Ocak memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

    Ocak ayının gelmesiyle birlikte memur maaşları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Zammın açıklanacağı kritik gün geldi çattı. Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla memur net maaş hesaplama ekranı yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Özellikle aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar olduı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte zamlı maaşlarına kavuşmuş olacak. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    3 Ocak memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu?

    Memur net maaş hesaplama ekranı! 2022 memur maaş zamları bugün açıklanacak ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Vatandaşlar memur net maaş hesaplama ekranını sorgulayarak bu ay ne kadar maaş alacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    AİLE YARDIMI OLMADAN 2022 OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Henüz Ocak ayı memur maaşları açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

    KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

    SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

        EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

        Zam oranlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.

        Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" dedi.

        MEMUR-SEN'DEN 'EK ZAM' AÇIKLAMASI

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "'Vergi Muafiyeti düzenlemesi' ilave zam olarak görülmemelidir. 'Ek zam/ilave ödemenin' en kısa hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi 3 Ocak memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?
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