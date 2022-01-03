3 Ocak memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Memur net maaş hesaplama ekranı! 2022 memur maaş zamları bugün açıklanacak ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Vatandaşlar memur net maaş hesaplama ekranını sorgulayarak bu ay ne kadar maaş alacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Ocak memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
AİLE YARDIMI OLMADAN 2022 OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Henüz Ocak ayı memur maaşları açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.
SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.