2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? 2022 Genel müdür maaşları!

Genel müdür maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün nihayet geldi. Emekli, işçi, memur milyonlarca vatandaş Ocak ayı zammı için nefeslerini tutmuştu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte genel müdür maaşları merak edildi. Peki, Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? Emekli genel müdür maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!
YENİ GENEL MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?
MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11