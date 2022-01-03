2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? 2022 Genel müdür maaşları!

Genel müdür maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün nihayet geldi. Emekli, işçi, memur milyonlarca vatandaş Ocak ayı zammı için nefeslerini tutmuştu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte genel müdür maaşları merak edildi. Peki, Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? Emekli genel müdür maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!