2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? Evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu?

Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları netleşmiş oldu. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu artışla birlikte pek çok kişinin maaş ve destek ödemesinde de yükselme yaşanacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
EVDE BAKIM MAAŞI 2022 ZAMMI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11