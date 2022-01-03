2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? Evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu?

Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları netleşmiş oldu. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu artışla birlikte pek çok kişinin maaş ve destek ödemesinde de yükselme yaşanacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...