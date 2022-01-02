Trafik cezasına kaç TL zam geldi? 2022 araç muayene ücreti ne kadar oldu? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet...

2022 yılında araç muayene ücretleri değişti. Muayene ücretlerine yüzde 36.20 zam uygulanmasıyla birlikte vatandaşlar yeni yılda ne kadar ücret ödeyeceklerini araştırmaya koyuldu. Muayene ücretlerinin yanı sıra trafik cezalarında ücret değişikliği yaşandı. Otomobili, minibüsü, kamyoneti ve motosikleti olanlar yeni ücretleri merak ediyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de muayene ücreti ne kadar arttı? Trafik cezası kaç TL oldu? İşte detaylar...
2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2022'de araç grubuna göre uygulanacak KDV dahil muayene ücretleri aşağıdaki gibidir;
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 TL'den 685,58 TL'ye
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 372,88 TL'den 507,40 TL'ye
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler de 189,98 TL'den 258,42 TL'ye yükseldi.
2022 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ
Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL
Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL
Engelli parkını zapt etme: 392 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 TL
Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 TL