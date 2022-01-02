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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:39
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    • 03.01.2022 09:40
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    Emekli ve memurlara zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte hesaplara yatacağı tarih...

    2022 emekli zammı ve memur maaşı için sona gelindi. Yeni yılın ilk haftasında emekli ve memura ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Ocak ayına girilmesiyle zamlar hakkında araştırmalar hızlandı. Yarın büyük gün! Aralık ayı enflasyon rakamı Pazartesi günü açıklanıyor... Milyonlarca kişi aylardır 2022 memur zamlarını bekliyordu. SSK ve BAĞKUR emeklileri ve memurlar 3 Ocak'ta tüm cevaplarını alacak. Asgari ücrete 2022 yılında 50.5'lik yani 4253 TL'lik zam yapıldı. Hal böyle olunca emekli ve memurlar için heyecan git gide arttı. İşte emekli ve memmur maaşı zammı detayları...

    Emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

    Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı düşünüyor. Asgari ücerete yapılan yüzde 50'lik zamın ardından emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı ocak 3'te açıklanacak. Enflasyon rakamları belli olur olmaz emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli olacak. Heyecan en üst seviyelerde! Peki 2022 yılında Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? Emekli memur maaşı ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu?

    EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ardında da emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

    BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.

    TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.

    ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ: 3.37

    Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

    Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16'ya dayanacak. Yüzde 3.5'lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15'e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

        Net zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya konulacak.

        EMEKLİ VE MEMURLARA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

        EK ZAM TALEBİ

        Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

        Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.
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        Haberler Ekonomi Emekli ve memurlara zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte hesaplara yatacağı tarih...
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