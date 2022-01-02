Emekli ve memurlara zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte hesaplara yatacağı tarih...

Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı düşünüyor. Asgari ücerete yapılan yüzde 50'lik zamın ardından emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı ocak 3'te açıklanacak. Enflasyon rakamları belli olur olmaz emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli olacak. Heyecan en üst seviyelerde! Peki 2022 yılında Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? Emekli memur maaşı ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu?