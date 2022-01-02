Emekli ve memurlara zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte hesaplara yatacağı tarih...

Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı düşünüyor. Asgari ücerete yapılan yüzde 50'lik zamın ardından emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı ocak 3'te açıklanacak. Enflasyon rakamları belli olur olmaz emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli olacak. Heyecan en üst seviyelerde! Peki 2022 yılında Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? Emekli memur maaşı ne zaman yatacak? Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu?
EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ardında da emekli zammı ve memur zammı belli olacak.
BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.
TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.
ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ: 3.37
Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.
Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16'ya dayanacak. Yüzde 3.5'lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15'e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.