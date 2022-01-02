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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 09:33
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    • 02.01.2022 09:33
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    Dolar son dakika fiyatı ne kadar? 2 Ocak Pazar döviz kuru son durum: 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

    Hafta boyunca anlık değişimler yaşayan doların son durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, özellikle de yatırımcılar, güncel dolar, euro, sterlin fiyatlarını araştırıyor. Dolar, güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Peki 2 Ocak Pazar Dolar, Euro ve Sterlin düştü mü, çıktı mı? Bugün dolar alınır mı? Euro, Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? İşte son dakika güncel dolar alış satış fiyatı...

    takvim.com.tr
    Dolar son dakika fiyatı ne kadar?

    Ocak ayının ilk haftasında dolar kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, Euro, Sterlin'deki hareketlilik devam ediyor. Peki ama Dolar ne kadar oldu? Euro bugün kaç TL? Sterlin son dakika fiyatı ne kadar? Düşüş eğilimini devam ettiren dolar bugün 13,32 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazar itibariyle güncel dolar fiyatları...

    2 OCAK DÖVİZ KURU SON DURUM

    Doların alış fiyatı bugün 13,2529 olurken, satış fiyatı ise 13,2563 olarak kaydedildi.

    Dolar önceki kapanışını ise 13,2545'den yapmıştı.

    EURO

    Alış:15,0812

    Satış: 15,1316

    STERLİN

    Alış: 17,8950

    Satış: 17,9590

        İSVİÇRE FRANGI

        Alış: 14,5544

        Satış: 14,5614

        JAPON YENİ

        Alış: 0,1166

        Satış: 0,1136

        SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

        Alış: 3,5234

        Satış: 3,5411

        NORVEÇ KRONU

        Alış: 1,5001

        Satış: 1,5092

        DANİMARKA KRONU

        Alış: 2,0219

        Satış: 2,0341

        AVUSTRALYA DOLARI

        Alış: 9,6187

        Satış: 9,6670
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            Haberler Ekonomi Dolar son dakika fiyatı ne kadar? 2 Ocak Pazar döviz kuru son durum: 1 Dolar kaç TL? Euro, Sterlin ne kadar, kaç TL oldu?
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