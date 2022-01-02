Ocak ayının ilk haftasında dolar kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, Euro, Sterlin'deki hareketlilik devam ediyor. Peki ama Dolar ne kadar oldu? Euro bugün kaç TL? Sterlin son dakika fiyatı ne kadar? Düşüş eğilimini devam ettiren dolar bugün 13,32 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazar itibariyle güncel dolar fiyatları...