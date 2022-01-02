Ocak ayının ilk haftasında dolar kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, Euro, Sterlin'deki hareketlilik devam ediyor. Peki ama Dolar ne kadar oldu? Euro bugün kaç TL? Sterlin son dakika fiyatı ne kadar? Düşüş eğilimini devam ettiren dolar bugün 13,32 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazar itibariyle güncel dolar fiyatları...
2 OCAK DÖVİZ KURU SON DURUM
Doların alış fiyatı bugün 13,2529 olurken, satış fiyatı ise 13,2563 olarak kaydedildi.
Dolar önceki kapanışını ise 13,2545'den yapmıştı.
EURO
Alış:15,0812
Satış: 15,1316
STERLİN
Alış: 17,8950
Satış: 17,9590