Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.01.2022 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2022 09:09
    ABONE OL

    2 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Yarım, tam, cumhuriyet altını...

    Altın fiyatları hafta sonu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde altında yaşanan büyük dalgalanmalar vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altın alım satım yapanlar sık sık güncel altın fiyatlarını kontrol ediyor. Bugün gram altın güne alış fiyatı olaran 780,53 TL'den başladı. Bir önceki günün kapanışını ise 768,60 TL'den yapmıştı. Çeyrek altının alış fiyatı ise sabah saatlerinde 1.257,00 TL olarak kaydedildi. Peki yarım, tam altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? Bugün altın alınır mı, satılır mı? 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar? İşte 2 Ocak 2022 son dakika güncel canlı altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    2 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika

    2 Ocak 2022 son dakika güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarındaki sıcak gelişmeler devam ediyor. Peki Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL? Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?, Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum....

    2 OCAK ALTIN FİYATLARI!

    Altında iniş çıkışlar sürüyor.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 780,53

    Gram altın satış: 780,64

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 768,60

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.257,00

    Çeyrek altın satış: 1.311,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.292,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.515,00

    Yarım altın satış: 2.624,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.587,00

    18 AYAR ALTIN NE KADAR?

    18 ayar altın alış: 569,78

    18 ayar altın satış: 569,87

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 561,08

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 5.027,00

    Cumhuriyet altını satış: 5.227,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.151,00

    22 AYAR BİLEZİK ALTIN NE KADAR?

    22 ayar bilezik alış: 700,20

    22 ayar bilezik satış: 720,61

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 724,99

    14 AYAR ALTIN NE KADAR?

    14 ayar altın alış: 423,04

    14 ayar altın satış: 524,04

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 516,48
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
    Haberler Ekonomi 2 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Yarım, tam, cumhuriyet altını...
        SON DAKİKA