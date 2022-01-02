2 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Yarım, tam, cumhuriyet altını...

2 Ocak 2022 son dakika güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarındaki sıcak gelişmeler devam ediyor. Peki Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL? Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?, Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum....
2 OCAK ALTIN FİYATLARI!
Altında iniş çıkışlar sürüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 780,53
Gram altın satış: 780,64
ÖNCEKİ KAPANIŞ 768,60
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.257,00
Çeyrek altın satış: 1.311,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.292,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.515,00
Yarım altın satış: 2.624,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.587,00
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın alış: 569,78
18 ayar altın satış: 569,87
ÖNCEKİ KAPANIŞ 561,08
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 5.027,00
Cumhuriyet altını satış: 5.227,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.151,00
22 AYAR BİLEZİK ALTIN NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 700,20
22 ayar bilezik satış: 720,61
ÖNCEKİ KAPANIŞ 724,99
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
14 ayar altın alış: 423,04
14 ayar altın satış: 524,04
ÖNCEKİ KAPANIŞ 516,48