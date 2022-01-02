2 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Yarım, tam, cumhuriyet altını...

2 Ocak 2022 son dakika güncel altın fiyatları! Altın fiyatlarındaki sıcak gelişmeler devam ediyor. Peki Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL? Yine cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?, Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum....