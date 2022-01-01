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    Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 bin sözleşmeli sağlıkçı alınacak

    Bu yıl sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022'de uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

    16 bin sözleşmeli sağlıkçı alınacak

    Bu yıl sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022'de uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

    Buna göre; 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak.

        Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.

        KAMUDA 1163 KİŞİYE İŞ İMKANİ
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